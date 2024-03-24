Gazze'deki İsrailli rehine öldü, Hamas ilaç ve gıda sıkıntısını duyurdu

GAZZE, 24 Mart (Xinhua) -- Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrailli rehineler arasında ilaç ve gıda sıkıntısı nedeniyle ilk ölümün yaşandığını duyurdu.
Cumartesi günü yapılan açıklamada, hayatını kaybeden rehinenin 34 yaşındaki İsrailli Yigev Bukhatab olduğu belirtilirken, Gazze'deki rehinelerin de bölgede yaşayan Filistinlilerin maruz kaldığı benzer zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Ayrıca rehinenin cansız bedeninin gösterildiği kısa bir video yayımlanırken, İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.
İsrailli yetkililer tarafından yayımlanan rakamlara göre Hamas, 7 Ekim 2023'te ülkenin güney kesimine düzenlediği beklenmedik saldırıda 250'den fazla kişiyi rehin aldı ve yaklaşık 1.200 kişiyi de öldürdü. Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı geniş çaplı misilleme saldırılarında ise Cumartesi günü itibarıyla 32.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.
İsrail, çatışmanın başlamasının ardından yaklaşık 2,35 milyon kişinin yaşadığı kıyı yerleşim bölgesini ablukaya alarak yerel halkın gıda, su, ilaç ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarında ciddi sıkıntılar yaşamasına neden oldu.
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