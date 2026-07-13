Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

13.07.2026 18:53
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AB Komisyonu üyesi Suica, Gazze'deki insani kriz için destek artırılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Gazze'deki insani krizin sürdüğünü belirterek, erken toparlanma çalışmalarının hızlandırılması ve Filistin yönetimine desteğin artırılması çağrısı yaptı.

Suica, Brüksel'de düzenlenen Filistin Donör Grubu 2. Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Gazze'deki ateşkes, üzerinden sekiz ay geçmiş olmasına rağmen hala kırılganlığını koruyor ve sahadaki siviller için durum iyileşmiyor. Aynı zamanda Batı Şeria, yerleşimcilerin şiddeti ve Filistin ekonomisini felce uğratan mali kriz nedeniyle büyük bir baskı altındadır." dedi.

Filistin yönetiminin zor ekonomik koşullar altında reform çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Suica, mali yönetim, yönetişim, dijitalleşme ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik adımların desteklendiğini ifade etti.

Suica, sosyal yardım sisteminin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacak reformlar ile eğitim müfredatının uluslararası standartlarla uyumlaştırılmasına yönelik çalışmaların da önem taşıdığını dile getirdi.

"Bu gelişmeler yaşanırken Filistin yönetiminin, İsrail tarafından alıkonulan vergi gelirleri nedeniyle maliyesini hala acil durum koşullarında yönetmeye devam etmekte" olduğuna işaret eden Suica, AB'nin Filistin'in toparlanması ve dayanıklılığını desteklemeye yönelik 1,6 milyar avroluk çok yıllı programını uygulamayı sürdürdüğünü aktardı.

Suica, "Son toplantımızdan bu yana ilave 41,7 milyon avroluk yeni taahhütler alındı ve daha fazlası da hazırlık aşamasındadır. Çünkü bu finansman gerçek anlamda bir can simididir." ifadesini kullandı.

Gazze'de erken toparlanma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Suica, özellikle su, sanitasyon ve katı atık yönetimi alanlarında acil ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

AB'nin UNICEF ve UNDP ile işbirliği içinde bu alanlardaki projelerin hayata geçirilmesi için çalıştığını belirten Suica, uluslararası toplumun Gazze'deki ihtiyaçlara daha hızlı karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

İnsani durumun ciddiyetine dikkati çeken Suica, "Gazze halkının beklemeye tahammülü yoktur." dedi.

Suica, Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması, kritik altyapının onarılması ve yönetişim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Uluslararası bağışçıların ortak ve koordineli hareket etmesinin önemine değinen Suica, iki devletli çözümün bölgede kalıcı barışın sağlanması açısından tek gerçek seçenek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Finans, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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