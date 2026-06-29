Gazze İçin Dayanışma Kermesi - Son Dakika
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Gazze İçin Dayanışma Kermesi

29.06.2026 21:37
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Çamlıdere'de düzenlenen kermeste Gazze'ye dikkat çekildi, toplumun sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Müftülük işbirliğinde, Gazze için dayanışma kermesi düzenlendi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak ve yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ilçe merkezindeki Türbe Meydanı'nda Gazze Yararına Kermes ve Farkındalık Programı yapıldı.

Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Müftülük işbirliğinde düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Esen Keskin, Gazze'de yaşanan zulüm karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, toplumsal duyarlılığın artırılması açısından bu tür programların önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Fatma Zehra Öztürk de Gazze'de yaşanan insani trajedinin sona ermediğine dikkati çekerek, toplumun her kesiminin imkanları ölçüsünde sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından "Gazze" temalı fotoğraf sergisi gezilerek, Gazze'de hayatını kaybeden insanları temsilen hazırlanan ayakkabı sergisinin açılışı yapıldı.

Velilerin katkısıyla hazırlanan yiyecek ve içeceklerin katılımcılara ikram edilmesiyle devam eden kermes, çocuklara yönelik atölye etkinlikleriyle son buldu.

Kaynak: AA

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