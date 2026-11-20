İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, biri ağır 5 Filistinli sivilin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde bir grup vatandaşı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail'in söz konusu hava saldırısında ilk belirlemelere göre biri ağır 5 Filistinli sivil yaralandı.

Ateşkes ihlallerinin ağır bilançosu

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri sonucunda 1662 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 7 kişi yaralandı.

ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlatılan ve BM ile insan hakları kuruluşlarınca "soykırım" olarak nitelendirilen saldırılarda ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok olduğu Gazze'de yeniden imar maliyetinin Birleşmiş Milletler verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.