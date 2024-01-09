Gazze Şeridi\'nde İsrail ve Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında bir süre aradan sonra yeniden şiddetli çatışmalar yaşandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Hanun beldelerinin doğusundaki bölgelerde çıkan şiddetli çatışmalar, sabah saatlerine kadar devam etti.

İsrail'e ait tanklar, Cibaliya ve Beyt Hanun beldelerinin doğusundaki bölgelere ağır top atışları yapıldı. İsrail savaş uçakları da bölgede yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki geniş alanlardan sınır bölgelerine çekilmesiyle saldırılar azalmıştı. Söz konusu çatışmaların Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, bir haftadan uzun süredir ilk kez yaşandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" belirtmişti.