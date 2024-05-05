Gazze Şeridi'nde İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 14 asker yaralandı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 14 asker yaralandı

Gazze Şeridi\'nde İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 14 asker yaralandı

Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 4'ü ağır 14 askerin yaralandığı bildirildi. İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 14 kişi yaralandı. Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığı belirtildi. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırı nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarıldı. İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediği görgü tanıkları tarafından kaydedildi.

05.05.2024 23:01
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Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 4'ü ağır 14 askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 14 kişi yaralandı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden saldırıya dair yapılan açıklamada Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığı belirtildi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırı nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 14 asker yaralandı - Son Dakika

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