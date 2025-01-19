Gazze'ye 95 Yardım Tırı Hazır Bekliyor

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Gazze sınırına ulaşan 95 yardım tırının, bölgeye giriş için İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesini beklediği belirtildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, onlarca yardım tırı Mısır tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaştı.

Tırların, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ne girmeye hazırlandığı aktarıldı.

Öte yandan Mısır'ın "El- Kahire el-İhbariye" kanalının haberinde ise 95 yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girdiği, diğer yardım tırlarının da Refah Sınır Kapısı önünde sıralandığı ifade edildi.