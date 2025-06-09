Gazze'ye Yardım Gemisi Protesto Edildi - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım Gemisi Protesto Edildi

09.06.2025 19:54
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Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail'in Madleen gemisine baskınını Ankara'da protesto etti.

(ANKARA) - Filistin'e Özgürlük Platformu, Gazze'ye yardım yardım götürmek için İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine İsrail tarafından yapılan baskını, Ankara'da Sakarya Caddesi'nde protesto etti. Eylemde, "Madleen mürettebatı derhal serbest bırakılmalı, Gazze üzerindeki ablukaya hemen son verilmelidir. Madleen'deki aktivistler her ülkedeki Filistin destekçilerinden kendi hükümetlerine baskı kurmasını istiyor. Madleen teknesinde Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyor. Türkiye hükümeti derhal Ordu'nun serbest bırakılmasını talep etmelidir. Ancak daha önemlisi, Filistin konusunda konuşurken mangalda kül bırakmayan Türkiye iktidarı İsrail'le tüm ticareti derhal durdurmasıdır" açıklaması yapıldı.

Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi alıkoymasını Ankara'da Sakarya Caddesi'nde protesto etti. "Kes kes, ticareti kes", "Gemileri durdur, ticareti yasakla", "Nehirden denize, özgür Filistin", "İntifada kazanacak", "Filistine özgürlük", "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "Ticareti durdur, gemileri durdur", "Filistin halkı yalnız değildir", "Katil İsrail iş birlikçi AKP", "Filistin işgale mezar olacak" sloganları atan platform üyeleri, burada basın açıklaması yaptı.

Platform adına açıklamayı okuyan Can Irmak Özinanır, şunları kaydetti:

"İsrail kırmızı çizgiyi çoktan aştı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yürüyoruz, Gazze ablukada. İşgal devleti bu ablukayla Gazzelilerin derin bir açlık ve susuzluk kriziyle mücadele etmesini hedefledi. İsrail soykırımcıdır, savaş ve işkence suçlusudur. On binlerce ölüm yetmiyor işgal devletine, 600'ü aşkın gündür Gazze'de taş üstünde taş bırakmamak yetmiyor. Tek bir Gazzeli bırakmayana kadar bu korkunç işgali sürdürmeye, ablukayı derinleştirmeye kararlılar. Arkasını dünyanın 'güçlü' devletlerine yaslayan ve saldırılarını dev silahlanma şovuyla süsleyen işgal devleti kirli amaçlarına ulaşamıyor. Ulaşamıyor, çünkü Gazze halkı bu yıkıcı işgale rağmen topraklarından vazgeçmiyor, geri adım atmıyor. Filistin halkı yenilmiyor. Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Filistin halkı, her defasında küllerinden doğduğu tarihi bir direnişi örgütlemeye devam ediyor. Küresel intifada, Gazze direnişinden aldığı ilhamla tüm dünyada iktidarların olanca baskısına rağmen ara vermeden mücadelesini sürdürüyor.

"Madleen mürettebatı derhal serbest bırakılmalı"

Bugün sabaha karşı Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan, aralarında Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu 12 aktivist İsrail güçleri tarafından kaçırılıp alıkonuldu. İşgal devleti uluslararası hukuk ve deniz hukukunu ihlal etti, aktivistlerin, yoldaşlarımızın bulunduğu gemiye saldırdı. Madleen mürettebatı derhal serbest bırakılmalı, Gazze üzerindeki ablukaya hemen son verilmelidir. Madleen'deki aktivistler her ülkedeki Filistin destekçilerinden kendi hükümetlerine baskı kurmasını istiyor. Madleen teknesinde Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyor. Türkiye hükümeti derhal Ordu'nun serbest bırakılmasını talep etmelidir. Ancak daha önemlisi, Filistin konusunda konuşurken mangalda kül bırakmayan Türkiye iktidarı İsrail'le tüm ticareti derhal durdurmasıdır. Gazze'ye hayat taşımak için yola çıkan Madleen teknesi durdurulurken, Gazzelilere ölüm saçmak için İsrail'e mühimmat taşıyan VELA gemisi Mersin limanına demirlemiş durumda. Bu geminin Türkiye'ye demirlemesine izin vermek, Filistin'deki soykırıma ortak olmaktır. Eğer iktidar Filistin konusundaki sözlerinin arkasında duracaksa VELA gemisine el koymalıdır. Azerbaycan'dan İsrail'e giden petrol SOCAR şirketi aracılığıyla Türkiye'den geçerek İsrail'in savaş uçaklarına yakıt olmaktadır. Hem soykırımın yakıtını, demirini ülkenizden geçirip hem de soykırıma karşı olamazsınız. Türkiye, İsrail'le tüm ilişkilerini derhal kesmelidir. Buradan tüm dünyadaki küresel intifadanın parçası olduğumuzu bir kez daha duyuruyoruz. Sesimizi Gazze'de direnenlerin, küresel intifadanın sesine katacağız.

"Dünyanın bütün sokaklarında olacağız"

Sesimizi, İsrail'in tüm tehditlerine rağmen Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Madleen gemisiyle yola çıkan Greta Thunberg, Rima Hassan, Baptiste Andre, Şuayb Ordu, Mark Van Rennes, Omar Falad, Pascal Maureiras, Reva Vlard, Sergio Torribio, Thiago Avilla, Yanis Mhamdi, Yasemin Acar ve diğer aktivistlerin sesine katacağız. Sesimizi, aynı günlerde Uluslararası Gazze yürüyüşü için Mısır'da buluşup Refah sınır kapısına yürümeye hazırlanacak aktivistlerin sesine katacağız. 14-15 Haziran'da Filistin için uluslararası dayanışma için Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve dünyanın bütün sokaklarında olacağız."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Türkiye, Sakarya, Madleen, Güncel, İsrail, İtalya, Ankara, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Gemisi Protesto Edildi - Son Dakika

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