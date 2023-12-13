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Gazze'ye yardımlar Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda denetleniyor - Son Dakika
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Gazze'ye yardımlar Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda denetleniyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne gidecek olan insani yardımları Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda denetlemeye başladığını duyurdu. Yardım tırları, Kerem Şalom'da incelendikten sonra Mısır sınırındaki Refah kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yapacak.

Gazze\'ye yardımlar Kerem Şalom Sınır Kapısı\'nda denetleniyor
13.12.2023 - 00:32,
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- Gazze'ye giden yardımlar Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda denetleniyor

TEL AVİV - İsrail, Refah sınırı üzerinden Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımları Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda incelenmeye başladığını duyurdu.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yardım tırları gönderilmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), teslimatı hızlandırmak amacıyla İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda yardım tırlarının incelenmeye başlandığını duyurdu. Kerem Şalom'da denetlenen yardım tırlarının daha sonra Mısır sınırındaki Refah kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yapacağı belirtildi.

İsrailli yetkililer, dün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın Gazze'ye giren yardım tırı sayısını arttırmak için faaliyete geçeceğini, buradan insani yardım girişi olmayacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve birçok ülke, İsrail'e Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı açması için çağrıda bulunmuştu.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişine izin verilmezken, yardımlar İsrail-Mısır arasındaki Nitzana Sınır Kapısı'nda İsrailli yetkililer tarafından incelenmesinin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yapıyordu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazze'ye yardımlar Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda denetleniyor - Son Dakika
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