Gebze'de Apartman Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.
Ulus Mahallesi 2152 Sokak'ta, 4 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.
Alevlerin büyüyerek çatıya sıçraması üzerine bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıysa söndürülen yangında, daire ve çatıda geniş çapta hasar oluştu.
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