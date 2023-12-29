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Gebze'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, F.C. idaresindeki beton mikseri devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Gebze\'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
29.12.2023 - 13:29,  Güncelleme: 13:30
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.

F.C. idaresindeki 34 KP 3865 plakalı beton mikseri, Pelitli yolunda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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