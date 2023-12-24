Gebze\'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.
Hacıhalil Mahallesi Adliye Caddesi'nde Mehmet A. ile Emrah K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A. darbedilerek, Emrah K. ise silahla bacağından yaralandı.
Emrah K. olay yerinin yakınındaki bir polis merkezine sığındı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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