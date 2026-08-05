Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA
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