Gebze\'de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Tarihi Obje Ele Geçirildi

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 24 tarihi obje, 14 yüzük, 2 mühür ve 1 ok ucu ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.