Gebze\'deki Annelerin Okuma ve Yazma Başarısı

17.05.2026 11:16
Gebze'de anneler, 'Okur' projesiyle kendi öykülerini yazarak okuma alışkanlığı kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okuma alışkanlığı kazandırılan anneler, kendi öykülerini kaleme aldı.

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce velilere okuma alışkanlığı kazandırmak, okul aile bağını güçlendirmek ve çocuklara rol model olabilecek okuma kültürü oluşturmak amacıyla yaklaşık 2 yıl önce "Gebze Okur" projesi hayata geçirildi.

İlçede 40 okuldan 1071 velinin dahil olduğu projede, ücretsiz dağıtılan kitaplar okunduktan sonra koordinatör öğretmenler eşliğinde kitap tahlilleri yapılıyor, okur yazar buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Projeye katılan Mustafa Paşa Ortaokulundan 13 öğrenci annesi, okudukları kitaplardan etkilenerek kendi öykülerini yazmaya karar verdi.

Proje koordinatörü Melih Çetin ile rehber öğretmen Ayşe Bakırcıalioğlu'nun danışmanlığında anneler, kendi hayatlarından ilham alarak sevgi, saygı, merhamet, sorumluluk, dürüstlük ve dayanışma gibi değerleri konu alan 13 öykü yazdı.

Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu öyküler, "Okur Öyküleri, Bir Avuç Değer, Bir Kucak Sevgi" adıyla 125 sayfalık kitap haline getirilerek sınırlı sayıda bastırıldı.

Çalışma sayesinde hem okuma ve yazma alışkanlığı kazanan annelerin hayata bakış açısı değişti hem de başta çocukları ve eşleri olmak üzere çevrelerindekilerin okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlandı.

"Her velimiz kendi dünyasını yansıtan öykü yazdı"

Proje koordinatörü Melih Çetin, AA muhabirine, proje kapsamında okuma alışkanlığını geliştirmek için velilerle kitap okuyarak tahliller yaptıklarını, yazar buluşmaları organize ettiklerini söyledi.

Çetin, projenin yaklaşık 2 yıldır bu şekilde devam ettiğini belirterek, "Mustafa Paşa Ortaokulunda bunun üst basamağına geçtik. Velilerimizin öykülerden oluşan kitap yazması bizim birkaç yıl sonra hayal ettiğimiz bir durumdu fakat buradaki velilerimiz ve Ayşe öğretmenimiz, işin büyük yükünü sırtlayarak kitap yazdılar. " dedi.

Her velinin kendi dünyasını yansıtan öykü yazdığını dile getiren Çetin, "Velilerimiz sürece katkı sunarak güzel bir öykü kitabı ortaya çıkardı. Projemizin sloganı bizlere bir çok şeyi anlatıyor; 'Çocuklar sözlerinizi değil, ayak izlerinizi takip eder.' Burada da aslında projemizin amacı ve ilerlemek istediğimiz yol net şekilde ifade ediliyor." diye konuştu.

Rehber öğretmen Ayşe Bakırcıalioğlu da projenin velilere okuma alışkanlığının yanı sıra sorumluluk, öz disiplin ve empati bilinci kazandırdığını kaydetti.

Bakırcıalioğlu, insani değerler merkeze alınarak öyküler oluşturulduğunu anlatarak, "Hikayelerimizi birbirimize okumaya başladık. Baktık ki yazdıklarımız gönlümüze dokunanlar, kendi yaşadıklarımızdan oluşmuş. Hikayeleri okuyunca bütün velilerimin gözlerinden yaşlar aktı. Çok duygulandık. Bizden sonra yazdıklarımız kaybolmasın ve hikayelerimiz herkesin gönlüne dokunsun istedik. Anısı kalması için kitaplaştırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

"Kitap yazma hayalimi gerçekleştirdim"

Veli İlknur Çalışkan ise saygı üzerine öykü yazdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Benim için çok güzel tecrübe oldu. Bu projede olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel projeydi ve bana da çok fazla şey kattı. Ben de elimden geldiğince kendimi, yaşadığım dünyayı yansıtmaya çalıştım. Herkes kendinden bir şeyler kattığı için ortaya çok güzel öyküler çıktı. Bizim zamanımızda yetişen çocuklarla şu anda yetişen çocukların ortamı çok farklı. Onlara da örnek olsun istedim."

Veli Arzu Çavuş, 20'li yaşlardayken kitap yazma hayalinin olduğundan bahsederek, bunu proje sayesinde gerçeğe dönüştürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:02:09. #7.12#
