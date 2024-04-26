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'Gecenin hayaleti' gündüz görüntülendi

TOKAT - Tokat'ta gecenin hayaleti olarak adlandırılan bir vaşak gün ışığında fotokapanla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan canlılar arasında kırmızı listede gösterilen vaşaklar son yıllarda sıklıkla görülmeye başlandı. Yaban hayatı araştırmacısı Kenan Kesmez, Canik Dağları'nın eteklerine yerleştirdiği fotokapanla gizlenmekteki ustalığıyla ormanın hayaleti olarak da bilinen bir vaşağı görüntülemeyi başardı.