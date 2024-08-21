Geçici koruma kapsamında Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı açıklandı - Son Dakika
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Geçici koruma kapsamında Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı açıklandı

Geçici koruma kapsamında Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısının 238 bin 768 olduğunu açıkladı. Açıklamada, 'Ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır' denildi.

21.08.2024 15:30
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısının 238 bin 768 olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C vatandaşlığı alan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğunu, bu kişilerin 134 bin 624'ünün reşit, 103 bin 144'ünün çocuk olduğunu açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan paylaşılan açıklaması şöyle:

"Daha önce birçok defa ifade edildiği gibi ülkemizde Geçici Koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768'dir. Bunların 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü çocuktur.

Yeni Kabine dönemimizde 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA

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