Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

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(ANKARA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçici vergi beyanname verme süresinin 27 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, enflasyon düzeltmesi ve beyanname verme süresinin uzatılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmekte olup, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla son kez geçici vergi beyanname verme süreleri 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, en son 2004 hesap dönemine ilişkin bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, 2023 hesap dönemine ilişkin verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme süreleriyle 2024 hesap dönemi birinci geçici vergi dönemi beyanname verme süresinin yakın olması nedeniyle ve ilgili meslek kuruluşlarından gelen talepler de dikkate alınarak 560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birinci geçici vergilendirme döneminde (Ocak-Mart 2024) mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamalarının uygun görüldüğü belirtildi. GİB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada, kanun hükmüne istinaden 2023 bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve mükellefler, geçici vergi dönemleri dahil 2024 hesap döneminden itibaren iktisadi kıymetlerinin düzeltilmiş tutarları üzerinden amortisman ayırmaya başlamış, stoklarını değerlenmiş maliyet bedelleriyle dikkate almış ve düzeltmeye tabi tutulan kıymetlerin satılması durumunda da maliyet bedeli olarak bu kıymetlerin düzeltilmiş tutarlarını esas alarak işlem yapmıştır. Diğer taraftan, 2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait beyannameler 1 Temmuz 2024'ten itibaren mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılarak verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmekte olup, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla son kez geçici vergi beyanname verme süreleri 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır."