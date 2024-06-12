Geçtiğimiz 12 Ayda Küresel Sıcaklıklar Rekor Seviyelere Ulaştı - Son Dakika
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Geçtiğimiz 12 Ayda Küresel Sıcaklıklar Rekor Seviyelere Ulaştı

NASA tarafından yayımlanan bir analize göre, son 12 ayda ortalama küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşarak benzeri görülmemiş bir seri yarattı. Bu durum, iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sıcaklık ölçümleri, sera gazı emisyonları ve insan faaliyetlerinin neden olduğu uzun vadeli ısınma eğiliminin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Son 40 yılda artış eğilimi belirgin hale gelirken, son 10 yıl ise kaydedilen en sıcak dönem oldu.

12.06.2024 15:08
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LOS ANGELES, 12 Haziran (Xinhua) -- NASA tarafından Salı günü yayımlanan bir analize göre, geçtiğimiz 12 ayın her birinde ortalama küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşarak benzeri görülmemiş bir seri yarattı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson yayımladığı basın açıklamasında, "Bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz açık. Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar daha önce görülmemiş derecelerdeki aşırı sıcakları ilk elden hissediyor" dedi.

Analize göre, son 12 aydaki ortalama küresel sıcaklık, 20. yüzyıl taban çizgisinin (1951-1980 yılları arası) 2,34 Fahrenheit derece (1,30 santigrat derece) üzerinde seyretti.

Bilim insanları, karadaki meteoroloji istasyonları ve okyanuslardaki cihazlardan oluşan devasa bir ağdan elde edilen sıcaklık ölçümlerine dayanarak, kaydedilen sıcaklıkların başta sera gazı emisyonları olmak üzere insan faaliyetlerinin neden olduğu uzun vadeli ısınma eğiliminin bir parçası olduğunu tespit etti.

NASA'nın baş bilim insanı ve kıdemli iklim danışmanı Kate Calvin, "Sıcak gün, ay ve yılların sayısı giderek artıyor. Bu artışların sera gazı emisyonlarımızdan kaynaklandığını ve dünyanın dört bir yanındaki insanları ve ekosistemleri etkilediğini biliyoruz" dedi.

Analize göre artış eğilimi son 40 yılda belirgin hale gelirken, art arda son 10 yıl ise kayıtların tutulmaya başlandığı 19. yüzyıl sonlarından bu yana görülen en sıcak dönem oldu.

Kaynak: Xinhua

NASA, Dünya, Güncel, Son Dakika

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