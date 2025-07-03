Gediz\'de Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Kütahya Gediz'in Yenikent beldesi Hamzabey Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde çalışan biçerdöverden kaynaklı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevlerin Hamzabey Mahallesine ulaşması önlendi.

Yangına müdahale amacıyla sahaya 32 arazöz, 27 hizmet aracı, 9 itfaiye aracı ve 25 iş makinesi olmak üzere toplam 112 kara aracı sevk edildi. Ayrıca 4 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Toplam 340 personelle yapılan çalışmalar sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma işlemleri sürdürülüyor.

VALİ IŞIN AÇIKLAMADA BULUNDU

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, yangının başlangıcından itibaren tüm kurumların koordineli şekilde hareket ettiğini belirterek, "Gediz'e bağlı Yenikent beldesi Hamzabey Mahallesi yakınlarında bir biçerdöverden kaynaklanan yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın buğday tarlalarından ormanlık alana sıçradı ve ciddi boyutlara ulaştı. Hamzabey Mahallesi'ne ulaşmaması için arkadaşlarımız hızlı şekilde müdahalede bulundu. Köyün çevresinde yangınlar devam etse de alınan tedbirlerle yerleşim yerini korumayı başardık" dedi.

Öte yandan yangınla mücadelede AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, itfaiye, belediye ve sağlık ekiplerinin koordineli ve özverili çalışmalarına dikkat çeken Vali Işın, tüm ekiplere gayretleri için teşekkür etti.

Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya),