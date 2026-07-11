Gediz Deltası'nda 18 Bin Yavru Flamingo Kreşte - Son Dakika
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Gediz Deltası'nda 18 Bin Yavru Flamingo Kreşte

11.07.2026 11:31
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Gediz Deltası'nda 18 bin yavru flamingo, aileleriyle birlikte besleniyor ve uçmayı öğreniyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Gediz Deltası'nda mayıs ayında yumurtadan çıkan yaklaşık 18 bin yavru flamingo, "kreş" olarak adlandırılan sığ sularda ebeveynlerinin gözetiminde besleniyor, ağustosta başlayacak göç öncesinde kanat çırpmayı öğreniyor.

Gediz Deltası'nda 2012 yılında oluşturulan, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adası, bu yıl da binlerce yavruya yaşam alanı sundu.

Dünyanın en büyük "flamingo adaları" arasında gösterilen adada 30 ila 32 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 18 bine yakın flamingo yavrusu, mayıstan itibaren yumurtalarının kabuklarını kırarak dünyaya gözlerini açtı.

Yumurtadan çıktıktan 20-25 gün sonra suyla tanışan yavruların suda toplu olarak bulundukları yere "kreş" adı veriliyor. Yavrular, vakitlerinin büyük bir kısmını kreşte geçiriyor.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "Artemia salina" ile besleniyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavrular, üçüncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Flamingo yavrularının kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

Gün batımında hareketlilik artıyor

Flamingoların beslenme, dinlenme ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor. Kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaretçi merkezinden de izlenebiliyor.

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Süleyman Pınar, AA muhabirine Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri olan Gediz Deltası Sulak Alanı'ndaki adanın dünyanın en büyük yapay flamingo üreme adası özelliğini taşıdığını söyledi.

Gediz Deltası popülasyonunda çoğunluğu flamingoların oluşturduğunu aktaran Pınar, 2012 yılında yapılan adanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunduğunu kaydetti.

Pınar, flamingoların adaya üremek amacıyla geldiğini, bu yıl da ada yüzeyinin tamamının flamingolar tarafından kuluçkaya yatmak amacıyla kullanıldığını anlatarak, "Yaptığımız çalışmalarda 18 bine yakın flamingonun adada yumurtadan çıktığını gözlemledik. Şu anda yavru flamingolar ebeveynleri tarafından sığ suda beslenmeye çalışılıyor, önümüzdeki günlerde kanat çırpma alıştırmaları yaparak ağustos ayından itibaren de uçuşlarını gerçekleştirecekler." ifadelerini kullandı.

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Abdullah Özalpgil ise üreme dönemi öncesi adanın rehabilitasyonunu yaptıklarını, yuva yapmayı kolaylaştırmak için toprağın çapalanarak yumuşatıldığını kaydetti.

Yavru flamingolarla ilgili zaman zaman halkalama çalışmaları yapıldığını aktaran Özalpgil, "Önceki yıllarda halkalanmış olan yavru flamingolarımız erişkin hale geldikten sonra hem yurt içinde hem yurt dışında farklı noktalarda gözlemlenmiştir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gediz Deltası'nda 18 Bin Yavru Flamingo Kreşte - Son Dakika

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