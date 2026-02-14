Geleneksel Beşik Ustalığını Yaşatıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde geleneksel beşik ustası Sefer Uyar, kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Yukarıısırganlı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Uyar, dedesi ve babasından miras kalan geleneksel beşik ustalığını sürdürüyor.

Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında mesleği öğrenen Uyar, evinin yanındaki atölyesinde hem üretim hem de satış yapıyor.

Beşikleri genellikle hediyelik eşya olarak farklı boyutlarda el emeğiyle ve geleneksel yöntemlerle üreten Uyar, aynı zamanda sofra ve oklava gibi ahşap eşya da yapıyor.

Uyar, beşiklerde kullandığı boyayı çam sakızından hazırlıyor.

Altı çocuk babası Uyar, AA muhabirine, mesleğinin baba ve dedesinden miras kaldığını söyledi.

Mesleğini çocuk yaşlardan bu yana sürdürdüğünü belirten Uyar, tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmediğini dile getirdi.

"Boya ile çam sakızını karıştırıp desen desen beşiklere vuruyorum"

Geleneksel sanatın yok olmaması için mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Uyar, "Devletten bu bitmiş sanatın devamı için yardım bekliyoruz. Ben de gittim mi bu meslek bitti sayılacak. Geriden gelen nesilde böyle bir istek yok." dedi.

Beşik ve diğer ürünlerin yapımında kullandığı ağaçları kendisinin işlediğini anlatan Uyar, "Tornada ve elde ağaçları işliyorum. Boyayı da orijinal olarak elde yapıyorum. Boyayı çam sakızından doğal şekilde elde ediyorum. Boya ile çam sakızını karıştırıp hamur mayası gibi yapıp desen desen beşiklere vuruyorum." ifadelerini kullandı.

Yıllardır aynı yöntemle üretim yaptığını söyleyen Uyar, şunları kaydetti:

"Çevre köylerden tanınıyorum. İsteyen vatandaşlara satıyorum. Uzun yılların emeğiyle oluşan müşteri çevresi sayesinde satışımı sürdürüyorum. Allah'a şükür sağlığım yerinde, çalışıyorum. Mesleğimi son nefesime kadar sürdürmek istiyorum. Allah'ın izniyle bu sanatı yaşatmak için elimden geleni yapacağım."