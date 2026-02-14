Geleneksel Beşik Ustalığını Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Geleneksel Beşik Ustalığını Yaşatıyor

14.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam'da Sefer Uyar, kaybolmaya yüz tutan beşik ustalığını sürdürmek için çabalıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde geleneksel beşik ustası Sefer Uyar, kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Yukarıısırganlı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Uyar, dedesi ve babasından miras kalan geleneksel beşik ustalığını sürdürüyor.

Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında mesleği öğrenen Uyar, evinin yanındaki atölyesinde hem üretim hem de satış yapıyor.

Beşikleri genellikle hediyelik eşya olarak farklı boyutlarda el emeğiyle ve geleneksel yöntemlerle üreten Uyar, aynı zamanda sofra ve oklava gibi ahşap eşya da yapıyor.

Uyar, beşiklerde kullandığı boyayı çam sakızından hazırlıyor.

Altı çocuk babası Uyar, AA muhabirine, mesleğinin baba ve dedesinden miras kaldığını söyledi.

Mesleğini çocuk yaşlardan bu yana sürdürdüğünü belirten Uyar, tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmediğini dile getirdi.

"Boya ile çam sakızını karıştırıp desen desen beşiklere vuruyorum"

Geleneksel sanatın yok olmaması için mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Uyar, "Devletten bu bitmiş sanatın devamı için yardım bekliyoruz. Ben de gittim mi bu meslek bitti sayılacak. Geriden gelen nesilde böyle bir istek yok." dedi.

Beşik ve diğer ürünlerin yapımında kullandığı ağaçları kendisinin işlediğini anlatan Uyar, "Tornada ve elde ağaçları işliyorum. Boyayı da orijinal olarak elde yapıyorum. Boyayı çam sakızından doğal şekilde elde ediyorum. Boya ile çam sakızını karıştırıp hamur mayası gibi yapıp desen desen beşiklere vuruyorum." ifadelerini kullandı.

Yıllardır aynı yöntemle üretim yaptığını söyleyen Uyar, şunları kaydetti:

"Çevre köylerden tanınıyorum. İsteyen vatandaşlara satıyorum. Uzun yılların emeğiyle oluşan müşteri çevresi sayesinde satışımı sürdürüyorum. Allah'a şükür sağlığım yerinde, çalışıyorum. Mesleğimi son nefesime kadar sürdürmek istiyorum. Allah'ın izniyle bu sanatı yaşatmak için elimden geleni yapacağım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Alaçam, Samsun, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel Beşik Ustalığını Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:04:11. #7.11#
SON DAKİKA: Geleneksel Beşik Ustalığını Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.