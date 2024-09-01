Geleneksel Beykoz Çayır Festivali Başladı - Son Dakika
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Geleneksel Beykoz Çayır Festivali Başladı

Beykoz Çayır Festivali, Kars, Ardahan, Iğdır Derneği ve Ardahanlılar Derneği'nin ortak yöre gecesiyle başladı. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, festivalin yöresel birliği güçlendirdiğini ve komşuluk ilişkilerini pekiştirdiğini belirtti.

01.09.2024 12:24  Güncelleme: 12:39
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(İSTANBUL)- Geleneksel Beykoz Çayır Festivali, Kars, Ardahan, Iğdır Derneği ve Ardahanlılar Derneği'nin ortak yöre gecesiyle başladı. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Beykoz'da yöresel birliği güçlendiren ve beraberinde komşuluk ilişkilerinin pekişmesini sağlayan Geleneksel Beykoz Çayır Festivali'ni çok önemli buluyor, ilerleyen yıllarda da devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Beykoz Çayır Festivali başladı. Açılış programında Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Saygı değer Beykozlular, yöresel birliği güçlendiren ve beraberinde komşuluk ilişkilerinin pekişmesini sağlayan Geleneksel Beykoz Çayır Festivali'ni çok önemli buluyor, ilerleyen yıllarda da devam edeceğine inanıyorum. Burada yöresel birliğin sağlanmasına katkı koyan, hayata geçiren tüm Dernek Başkanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Köseler, şöyle devam etti:

"Beykoz'a hepimiz farklı yerlerden geldik, fakat geldikten ata topraklarımızı unutmayarak güzel ilçemiz Beykoz'u benimsedik, 'Beykozluyum' dedik. Bu yöresel birlikteliği 1999-2004 yılları arasında sürdürmek bize nasip olmuştu. Şimdide sizlerin teveccühü ile yeniden görev başındayız. Bu teveccühü bizlere yeniden sağlayan Beykoz halkına ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada bugün açılışını yaptığımız Beykoz Çayır Festivali'nde 8 Eylül'e kadar derneklerimiz yöresel sanatçılar eşliğinde kültürlerini yansıtacak, ben tüm hemşerilerimi dolu dolu geçecek Çayır Festivalimize davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor, iyi eğlenceler diliyorum."

Cağ Kebabı yeme yarışması yapıldı

Festivalin açılışı öncesi, Sanatçı Tuğba Özay'ın sunumuyla 'En Hızlı Cağ Kebabı Yeme Yarışması' düzenlendi. Yarışmanın ardından verdiği mini konserinde Özay, Zafer Bayramı dolayısıyla alanda bulunan tüm çocukların katılımıyla 'İzmir Marşı'nı seslendirdi.

19 il ve bölge derneği başkanı sahnede

Başkan Köseler ile İl ve Bölge Dernekler Birliği Başkanı Bülent Kılıç, Kars, Ardahan, Iğdır Derneği Başkanı Esengül Yılmaz Gül, Ardahanlılar Derneği Başkanı Vural Çelik ve festivalde yer alan tüm yöre derneği Başkanları, vatandaşları selamladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca festivalde Kafkas Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Halk oyunları gösterisi sonrası sanatçı Servan Zana, konserlerini ilçe sakinleri için seslendirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in de katıldığı etkinlikte her iki dernek, statlarından vatandaşlara yöresel ürün ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Ardahan, Beykoz, Iğdır, Kars, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel Beykoz Çayır Festivali Başladı - Son Dakika

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