Geleneksel Lezzetler Yarışması Keçiören'de Başladı

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Keçiören Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması'nın Kalaba Kent Meydanı'nda başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dört gün sürecek yarışmada, Serhat illerine özgü geleneksel lezzetlerden kete, hıngel ve kavut olmak üzere üç ayrı kategori yer alacak.

Kete kategorisinde 417, hıngel kategorisinde 248, kavut kategorisinde 48 olmak üzere toplam 713 yarışmacı hünerlerini sergileyecek.

Yarışmanın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde düzenlediğimiz bu organizasyonla aynı zamanda yüce Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiriyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından gelen maharetli ellerin hünerlerini sergileyeceği bu kıymetli etkinlik sonunda kazanan, sadece bu lezzetlerin usta temsilcileri değil, Türk mutfağının ve kültürümüzün kendisi olacaktır. Belediye bütçesinden 1 kuruş harcamadan yapıyoruz bu organizasyonu. Bu işe gönül vermiş insanların sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Yarışmayı önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jüri üyelerinin noter huzurunda puanlamalarını yapacağı yarışmanın sonunda dereceye girenler ödül almaya hak kazanacak.