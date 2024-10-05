Geleneksel Okçulukta Başarı Dolu Yarışma - Son Dakika
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Geleneksel Okçulukta Başarı Dolu Yarışma

Geleneksel Okçulukta Başarı Dolu Yarışma

8. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması'nda 507 sporcu mücadele etti, ödüller dağıtıldı.

05.10.2024 20:16
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleneksel okçuluğun gelişmesiyle aynı zamanda bir neslin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini, kendi kimliğiyle, kültürüyle, inancıyla yetişmesini hedefliyoruz. Bu yolda çok kısa sürede çok güzel neticeler aldığımız için çok mutluyuz, umutluyuz." dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde 8. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması düzenlendi.

Yarışmaya 10 şehirden 507 sporcu katılırken, küçükten büyüğe dereceye girenler ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Bilal Erdoğan, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2019'da kurulduğunu, salgın dönemine rağmen son 5 yılda en hızlı büyüyen federasyon konumuna geldiğini söyledi.

Federasyona kayıtlı lisanslı sporcu sayısının 23 bin, kulüp sayısının 750, hakem sayısının ise 1250'ye ulaştığını belirten Erdoğan, "Federasyonumuz, Türkiye'nin dört bir yanında çok başarılı etkinlikler, müsabakalar organize ediyor. Sporcularımızı, gençlerimizi, geleneksel Türk okçuluğuna kazandırmaya, hem menzil yarışmalarında hem de puta yarışmalarında buluşturmaya devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, okçuluğun ata sporu olduğunu vurgulayarak, "Bu, bizim milli sporumuz. Bu, Peygamberimizin sünneti olan sporumuz. Geleneksel okçuluğun gelişmesiyle aynı zamanda bir neslin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini, kendi kimliğiyle, kültürüyle, inancıyla yetişmesini hedefliyoruz. Bu yolda çok kısa sürede çok güzel neticeler aldığımız için çok mutluyuz, umutluyuz. Geleneksel Türk okçuluğundaki sporcu gençlerimizin duruşu, ahlakı, bilinci gerçekten bambaşka bir düzeyde. Onun için hepsiyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılan sporcuları ve aileleri tebrik eden Erdoğan, "Türkiye, okçulukta son iki olimpiyatta madalya almaya devam ediyor. Öbür tarafta geleneksel okçulukta da dünyada lider bir noktaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Türk Okçuluk Federasyonumuz, Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonunun kurulması çalışmalarına önderlik ediyor. Astana'daki Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk alanında sporcumuz bir altın madalya aldı, bizi mutlu etti. İnşallah bundan sonraki dönemde lisanslı sporcu sayımız arttıkça, hocalarımızın bu anlamdaki disiplini, uygulamalarındaki gelişmeler ilerledikçe daha da çok uluslararası madalyayı geleneksel okçuluk sporcularımızdan bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, yarışmaya katılan sporcuların sonraki yıllarda daha büyük başarılara imza atacaklarına ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Türkiye'de geleneksel okçuluğun gelişmesi için 10 yıldır çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Çok mesafeler aldık, çok güzel başarılar elde ettik, çok güzel bir neslin yetişmesine katkı sağladık, vesile olduk. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bu yola kendini adamış tüm gönüllülerimize, geleneksel Türk okçuluğunu kendine yol bilen büyük küçük bütün kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Allah daim etsin, Rabbim bizi bu yolda mahcup etmesin." temennisinde bulundu.

"Faaliyetlerimize hız kesmeden inşallah devam edeceğiz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a, etkinliğe katılımından dolayı teşekkür etti.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması'na katılan yarışmacı ve izleyicilere de teşekkür eden Yıldırım, "Günümüz teknolojilerinde her ne kadar savaş yöntemleri gelişmiş olsa da okçuluk, kültür ve öz kimliğimizi yaşatma konusunda önemli bir yere sahiptir." dedi.

Yıldırım, gençleri bu spora teşvik etmek için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Ümraniye Belediyesi olarak yarışmalarımıza ve faaliyetlerimize hız kesmeden inşallah devam edeceğiz. Yarışmalarda derece yapan tüm kardeşlerimizi ve katılımcı sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sporculara ödül, madalya ve hediye takdiminde bulunuldu.

Yarışmacıların geleneksel Türk kıyafetleri giydikleri görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geleneksel Okçulukta Başarı Dolu Yarışma - Son Dakika

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