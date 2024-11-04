Geleneksel Sanatlar Akademisi 2854 Mezun Verdi

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Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün bünyesindeki Geleneksel Sanatlar Akademisi'nden şimdiye kadar 2 bin 854 öğrenci mezun edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akademinin el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sunduğu eğitimlerle büyük ilgi görüyor.

Toplam 35 farklı branştaki el sanatları kursları ve atölyelerle yüzlerce kişiyi meslek sahibi yapan akademiden şimdiye kadar 2 bin 854 öğrenci mezun oldu.

Profesyonel ve güncel akademik normlar çerçevesinde verilen eğitimler, el sanatlarını geçmişten günümüze taşıyıp geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.