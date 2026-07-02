Geleneksel Sünnet Şölenleri Başladı - Son Dakika
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Geleneksel Sünnet Şölenleri Başladı

Geleneksel Sünnet Şölenleri Başladı
02.07.2026 11:39
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 ilde toplu sünnet organizasyonları düzenliyor, 2100 çocuk hedefleniyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel toplu sünnet organizasyonları başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında başlatılan ve geleneksel hale getirilen sünnet şölenleri, bu yıl 25 bölge müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilecek. Genel Müdürlükten kuru gıda ve aşevi yardımı, muhtaç aylığı ile eğitim yardımı alan ailelerin başvuruda bulunması halinde sünnet çağına gelen çocukların sünnet organizasyonları ücretsiz olarak yapılacak. Uygulama kapsamında 2024 yılında 1410 çocuk sünnet ettirilirken, 2025 yılında bu sayı 2 bin 351'e ulaştı. Bu yıl ise 81 ilin her birinde en az 25 çocuk olmak üzere toplam 2 bin 100 çocuğun sünnet ettirilmesi planlanıyor. Sünnet şölenleri kapsamında çocuklar ve ailelerine yemek ikramı yapılırken, klasik araçlarla konvoylar düzenlenecek, animasyon gösterileri, tarihi şehir gezileri ve geleneksel oyunlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

'TEBESSÜME ORTAK OLMAK EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ'

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Osmanlı ve Selçuklu'dan bizlere emanet hayır şartlarını günümüzde devlet eli ile yerine getiren bir kurumdur. Bu kapsamda yaptığımız birçok hizmetin yanı sıra sünnet şölenlerimizi de geleneksel hale getirdik. Sultan 2'nci Bayezid Vakfı'nın hayır şartı gereği yaptığımız sünnet organizasyonları şehirlerimizde bir şölen havasında geçiyor. Çocuklarımızın hayata ilk adımında devlet elinin olması hafızalarında da silinmeyecek bir anıya vesile oluyor. Düğün yemeklerinden, sünnet kınalarına, konvoydan altınlarına geleneklerimizde olan tüm adetlerimizi yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak en büyük mutluluğumuzdur. Bu vesile ile kendi çocuklarının sünnet etkinlikleri gibi çalışan, bu heyecanı yaşayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sünnet, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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