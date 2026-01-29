Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Sona Erdi

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi tarafından 26-28 Ocak 2026 tarihleri arasında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Final karşılaşmalarına ve ödül törenine; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammed Selcioğlu ile Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken, Turnuva Tertip Komite Sorumlusu Mehmet Kamil İren ve sporseverler katıldı.

Burhaniye Belediyesi ev sahipliğinde il dışından ve çevre ilçelerden gelen toplam 16 takımın ve yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, Yıldız Kızlar ve Küçük Kızlar olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. Turnuva boyunca sporcular, rekabet ve dostluk çerçevesinde geçen müsabakalarla sporseverlere keyifli anlar yaşattı.

Ödül töreninde konuşma yapan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, turnuvaya katılan tüm takımlara, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve ailelere teşekkür ederek, Burhaniye Belediyesi olarak spora ve gençliğe yönelik organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara, kupa, madalya ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca Kuzey Ege Voleybol Takımı, turnuvanın anısına protokol üyelerine forma hediye etti.

Yıldız Kızlar Kategorisi'nde şampiyon, İstanbul Çengelköy Voleybol Kulübü olurken, ikinci Balıkesir DSİ Spor oldu. Küçük Kızlar Kategorisi'nde şampiyon, Balıkesir Voleybol Akademi, ikinci Ayvalıkgücü Belediyespor oldu.