Gelibolu Belediyesi, Aşure Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Gelibolu Belediyesi, Aşure Günü etkinliği düzenledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak önderliğinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinlikte kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikram edildi.

17.07.2024 12:19
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen "Aşure Günü" etkinliğinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Gelibolu Belediyesince hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayının 10'uncu gününde kutlanan Aşure Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Çarşı merkezinde kurulan stantta Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, çarşı esnafı ile vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Soyuak'a AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge, Belediye Meclis Üyesi Aytaç Boyacı, İl Genel Meclisi Üyesi Necati Tarıman da eşlik etti.

Soyuak, burada yaptığı konuşmada, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulundukların belirterek, "Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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