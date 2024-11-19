Gelibolu Belediyesi'nden Apeldoorn'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gelibolu Belediyesi'nden Apeldoorn'a Ziyaret

Gelibolu Belediyesi\'nden Apeldoorn\'a Ziyaret

Gelibolu Belediye Başkanı ve yardımcısı, Apeldoorn Belediyesi'ne resmi ziyarette bulundu.

19.11.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak ve Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, Hollanda'nın Apeldoorn Belediyesine resmi ziyarette bulundu.

Gelibolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Soyuak ve Batır'a, Apeldoorn Belediye Başkanı Ton Heerts, Ekonomi Kültür ve Sosyal Gelişim Müdürü Peter Kruk ve ekibi tarafından sunum yapıldı.

Sunumda, Apeldoorn Belediyesinde uygulanan yeni nesil şehircilik, kültür ve turizm, şehir tanımı ve turizm pazarlaması, kent yönetiminde farklı bakış açıları konularında bilgiler verildi.

Soyuak, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, "Apeldoorn Belediye Başkanı Ton Heerts, Gelibolu halkına selamlarını iletti. Bu resmi ziyarette faydalı bilgiler edindik. Apeldoorn Belediyesi bizimle ilişkilerini yakın zamanda geliştirme hedefinde olduklarını belirttiler. Bize gösterdikleri misafirperverlikleri ve ziyaretimiz nedeniyle belediye binasına çektikleri şanlı Türk bayrağımız için Apeldoorn Belediye Başkanı Ton Heerts ve ekibine halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaret anısına Soyuak, mevkidaşı Heerts ve ekibine günün anısına Gelibolu'yu simgeleyen plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ali Kamil Soyuak, Yerel Yönetim, Apeldoorn, Hollanda, Gelibolu, Politika, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu Belediyesi'nden Apeldoorn'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
15:16 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada
15:11 Çete lideri Fırat Sarı’nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti
15:06 HÜRJET’te yeni özellik eklendi Dengeleri değiştirecek HÜRJET'te yeni özellik eklendi! Dengeleri değiştirecek
15:04 54 yıllık Türk kulübü iflas etti 54 yıllık Türk kulübü iflas etti
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:53 Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 11:59:45. #1.13#
SON DAKİKA: Gelibolu Belediyesi'nden Apeldoorn'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.