Gelibolu Belediyesi\'nden Apeldoorn\'a Ziyaret

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak ve Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, Hollanda'nın Apeldoorn Belediyesine resmi ziyarette bulundu.

Gelibolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Soyuak ve Batır'a, Apeldoorn Belediye Başkanı Ton Heerts, Ekonomi Kültür ve Sosyal Gelişim Müdürü Peter Kruk ve ekibi tarafından sunum yapıldı.

Sunumda, Apeldoorn Belediyesinde uygulanan yeni nesil şehircilik, kültür ve turizm, şehir tanımı ve turizm pazarlaması, kent yönetiminde farklı bakış açıları konularında bilgiler verildi.

Soyuak, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, "Apeldoorn Belediye Başkanı Ton Heerts, Gelibolu halkına selamlarını iletti. Bu resmi ziyarette faydalı bilgiler edindik. Apeldoorn Belediyesi bizimle ilişkilerini yakın zamanda geliştirme hedefinde olduklarını belirttiler. Bize gösterdikleri misafirperverlikleri ve ziyaretimiz nedeniyle belediye binasına çektikleri şanlı Türk bayrağımız için Apeldoorn Belediye Başkanı Ton Heerts ve ekibine halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaret anısına Soyuak, mevkidaşı Heerts ve ekibine günün anısına Gelibolu'yu simgeleyen plaket takdim etti.