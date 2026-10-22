Gelibolu'da çevre yarışmasında Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ipi göğüsledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde liseler arasında düzenlenen "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" temalı bilgi yarışmasında Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Gelibolu Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmada, Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi.

Öğrencilerin doğa ve çevre konularındaki bilgi birikimlerini sergilediği etkinlikte, çevre bilincine yönelik sorulara doğru yanıt vermek için çekişmeli bir mücadele yaşandı.

Yarışma sonunda rakibini geride bırakan Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

İlçe milli eğitim yetkilileri, yarışmaya katılan tüm öğrencileri sergiledikleri performans ve çevre duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.