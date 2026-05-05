Gelibolu\'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri fidan dikti.

Bolayır Şehit Nuriye Ak İlkokulu Müdürü Osman Gül, öğretmenler ve öğrenciler, Gelibolu Orman Şefliğinin temin ettiği fidanları, köy muhtarı Celal Öztürk'ün katkılarıyla toprakla buluşturdu.

Daha önce de muhtarlık tarafından ağaçlandırma çalışmaları yapılan Güven Bayırı mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, 9 derslikli okulu temsilen 9 çam fidanı dikildi.

Etkinlikte konuşan Bolayır Muhtarı Celal Öztürk, bölgenin yeşillendirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Güven Bayırı'nda daha önce başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarını bugün çocuklarımızla birlikte sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hıdırellez gibi anlamlı bir günde, geleceğimiz olan öğrencilerimizin doğayla iç içe olması bizim için çok kıymetli. İnşallah bu fidanlar büyüyecek, çocuklarımız da onları büyürken görecek." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Osman Gül ise öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, etkinliğe destek veren Gelibolu Orman Şefliğine ve köy muhtarlığına teşekkür etti.