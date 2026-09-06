Gelibolu'da iki gün süren kan bağışı kampanyasında 41 ünite toplandı - Son Dakika
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Gelibolu'da iki gün süren kan bağışı kampanyasında 41 ünite toplandı

Gelibolu\'da iki gün süren kan bağışı kampanyasında 41 ünite toplandı
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Türk Kızılayı Gelibolu Şubesi ve Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi iş birliğiyle Balık Hali önünde düzenlenen kampanyada 41 ünite kan bağışı kabul edildi. İki gün süren çalışmada, 1 doktor, 3 hemşire ve 2 yardımcı personelden oluşan ekip görev yaparken yetkililer benzer kampanyaların süreceğini bildirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılayı Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kampanyada 41 ünite kan bağışı kabul edildi.

Balık Hali önüne konuşlandırılan mobil kan bağış aracında gerçekleştirilen ve iki gün süren çalışmada vatandaşlar kan bağışında bulunarak destek verdi.

Toplam 6 personelden oluşan Türk Kızılay ekibinin görev yaptığı organizasyonda, 1 doktor, 3 hemşire ve 2 yardımcı personel hizmet verdi.

Düzenli kan bağışının hayati önemine dikkati çeken Kızılay yetkilileri, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Yetkililer, bölgedeki kan ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi amacıyla benzer bağış kampanyalarının belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da iki gün süren kan bağışı kampanyasında 41 ünite toplandı - Son Dakika

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