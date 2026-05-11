Gelibolu\'da Klarnet Şenliği Coşkusu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Hıdrellez kutlamaları kapsamında düzenlenen "Klarnet Şenliği", Roman kültürünün ezgilerini Hamzakoy sahilinde vatandaşlarla buluşturdu.

Gelibolu Diriliş Romanları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Hamzakoy Taş İskele mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Klarnet sanatçılarının performanslarıyla renklenen gecede, baharın gelişi ve dayanışma ruhu vurgulandı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Erkan Seçkin, "Hıdrellez; dostluğun, kardeşliğin ve kadim geleneklerimizin en güzel simgesidir. Bu gece burada sadece müziği değil, birliğimizi paylaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan sanatçılar müzik dinletisi sundu.