Gelibolu'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gelibolu'da Orman Yangını Kontrol Altında

Gelibolu\'da Orman Yangını Kontrol Altında
16.08.2025 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, " Eceabat'ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesine yer verdi.

Vali Toraman, Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından, Eceabat'ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangınla mücadeleye destek verdi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Acil Durum, Helikopter, Gelibolu, 3-sayfa, 3-sayfa, Güncel, Güncel, Yaşam, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar
İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı
Cezayir’de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Ali Koç’a meşaleli karşılama Söylenen o beste dikkat çekti Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 20:34:22. #7.12#
SON DAKİKA: Gelibolu'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.