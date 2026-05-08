Gelibolu\'da Sağlığı Destekleyen Eğitimler

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi personeli, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri ve eğiticilerine yönelik bilgilendirme programı düzenledi.

Eğitimlerde, "Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik" ile "Çocuk Güvenliği Açısından Ev Kazaları" konuları ele alındı.

Katılımcılara, sağlıklı gebelik süreci, annelikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve çocukların ev ortamında karşılaşabileceği riskler hakkında bilgi verildi.

ÇEDES Projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi

Gelibolu ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İlçedeki okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir de katıldı.