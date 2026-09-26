Gelibolu'da tarım personeline sıtma eğitimi verildi, erken teşhisin önemi anlatıldı - Son Dakika
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Gelibolu'da tarım personeline sıtma eğitimi verildi, erken teşhisin önemi anlatıldı

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Gelibolu\'da tarım personeline sıtma eğitimi verildi, erken teşhisin önemi anlatıldı
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Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline sıtma farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde bulaşma yolları, belirtiler, korunma ve erken teşhis anlatıldı; katılımcılara bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik "Sıtma Hastalığı Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitimde, sıtma hastalığının bulaşma yolları, belirtileri, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplum sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklara karşı farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, özellikle riskli bölgelerde alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara konuya ilişkin bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gelibolu'da tarım personeline sıtma eğitimi verildi, erken teşhisin önemi anlatıldı - Son Dakika
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