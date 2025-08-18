Gelibolu'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Gelibolu bölgesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından Çanakkale/Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Orman kahramanlarının cansiperane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.