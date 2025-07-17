Gelibolu'daki Yangın Kontrol Altında

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, ilçede çıkan yangına iliştin açıklama yaptı.

Koç, yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangının başlayıp Gelibolu'da ilerlediğini hatırlattı.

Kontrol altına alınan yangında kimsenin canına zarar gelmemesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte yanan bitki ve diğer canlar da hüzün nedenimiz. Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız koordinesinde yangını kontrol altına almak için cansiperane mücadele eden başta kahraman orman teşkilatı olmak üzere diğer tüm destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha yaşatmasın, geçmiş olsun."