Gelibolu Kaymakamı Şehit Ailelerini ve Gazileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gelibolu Kaymakamı Şehit Ailelerini ve Gazileri Ziyaret Etti

Gelibolu Kaymakamı Şehit Ailelerini ve Gazileri Ziyaret Etti

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Abacı, şehit ailesi Yasemin Poyraz ve gazi Fikret Tavacı'yı evlerinde ziyaret edip bir süre görüştü. Ziyaretler esnasında Abacı, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet ederek yakından ilgilendi ve devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

09.02.2024 13:07
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Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, ilçede bulunan şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Abacı, şehit ailesi Yasemin Poyraz ve gazi Fikret Tavacı'yı evlerinde ziyaret edip bir süre görüştü.

Ziyaretler esnasında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet ederek yakından ilgilenen Abacı, ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerlidir. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.

Abacı'ya ziyaretlerinde Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.

Kaynak: AA

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