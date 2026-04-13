Gelinim Mutfakta\'da Aysun ve Kayınvalidesi Nurten Arasında Gerginlik

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Sultanlar haftası başladı ve format değişikliğiyle artık her gün yarım altın dağıtılıyor. Pazartesi günü programa dönüş yapan Aysun Kuşatan, kayınvalidesi Nurten Hanım'la daha ilk günden gerginlik yaşayarak milyonların ilgisini çekti. Aysun, 30 yaşında, Sakarya doğumlu ve 1.68 boyunda olup, daha önce 130'un üzerinde altın bilezik kazanmış ve bir haftada 101 puanla rekor kırmıştır.

Aysun ve Nurten Hanım arasında 7 aydır süren bir küslük olduğu ortaya çıktı. Aysun, kayınvalidesinin ev taşıma sürecinde yanlış yönlendirmeler yaptığını ve bu durumun zor günler yaşamalarına neden olduğunu anlattı. Şu anda oturdukları evde doğalgaz ve elektrik olmadığını belirten Aysun, kayınvalidesinin kapısını çalmamasından şikayet etti. Programda bu gerginliğin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.