Gemerek'te şeker pancarı hasadı başladı, ilk söküm Burhan köyünde yapıldı

Gemerek'te şeker pancarı hasadı başladı, ilk söküm Burhan köyünde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gemerek ilçesinde önemli tarımsal ürünler arasında yer alan şeker pancarının hasadı başladı. Burhan köyündeki ilk hasada Kaymakam Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Gemerek ilçesinde önemli tarımsal ürünler arasında yer alan şeker pancarının hasadı başladı.
İlçeye bağlı Burhan köyünde yapılan hasada, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, İlçe Belediye Başkanı Sezai Çelikten, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Alanda üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, sezonun ilk şeker pancarı hasadını gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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