Geminbeli Tüneli'nde Çalışmalar %95'e Ulaştı - Son Dakika
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Geminbeli Tüneli'nde Çalışmalar %95'e Ulaştı

Geminbeli Tüneli\'nde Çalışmalar %95\'e Ulaştı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Geminbeli Tüneli'nin %95 seviyesine ulaştığını açıkladı.

20.12.2024 18:19
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların yüzde 95 seviyesine geldiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Geminbeli Tüneli şantiyesini ziyaret eden Şimşek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tünelin çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Şimşek, "Hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir geçit çünkü Karadeniz'i İç Anadolu'ya ve oradan da Akdeniz'e bağlayan bir geçit. Dolayısıyla Geminbeli, bölgemizin ulaşımı için önemli bir tüneldir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, tünel inşaatının son aşamaya gelindiği bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Yüzde 95'lik bir gerçekleşme söz konusu. Kazı destek çalışmaları ve kaplama çalışmaları bitmiş durumda. İkincil dediğimiz elektrik, havalandırma ve aydınlatma gibi işler kaldı. Bu işlerin bitmesiyle tünel açılamıyor maalesef. Bağlantı yollarının da bitmesi gerekiyor. Tünelin uzunluğu, bağlantı yollarıyla birlikte 9 kilometre. Bunun sadece 4 bin 280 metresi çift tüp tünelden oluşuyor. Geriye kalan ise bağlantı yolu. Bunların bitmesi için de havaların biraz daha ısınması lazım. Bir taraftan da bağlantı yollarındaki sanat çalışmaları devam ediyor. İnşallah havaların ısınmasıyla bağlantı yollarındaki çalışmalar da bitecek ve önümüzdeki yıl içerisinde bu tüneli halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz."

Tünel bittiği zaman sürücüler ve vatandaşlara önemli katkılar sağlayacağını belirten Şimşek, "Hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanmış olacak. Mesafe olarak 3 kilometrelik bir kısalma söz konusu olurken zaman olarak ise 10-15 dakikalık bir tasarruf sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, incelemenin ardından Akıncılar ve Gölova ilçelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geminbeli Tüneli'nde Çalışmalar %95'e Ulaştı - Son Dakika

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