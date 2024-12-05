Gemlik Belediyesi, Japon Nanao Şehri ile Kardeş Şehir Oluyor - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi, Japon Nanao Şehri ile Kardeş Şehir Oluyor

Gemlik Belediyesi, deprem dayanıklılığını artırmak ve uluslararası iş birliklerini geliştirmek amacıyla Japonya'nın Nanao şehri ile kardeş şehir olma kararı aldı. Toplantılar sonucunda iki şehir arasında eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında da işbirliği yapılması planlanıyor.

05.12.2024 14:46  Güncelleme: 15:05
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi, uluslararası iş birliklerini artırmaya yönelik önemli bir adım atarak, Japonya'nın Ishikawa Eyaleti'nde bulunan Nanao şehri ile kardeş şehir oluyor.

Geçen günlerde Gemlik'e gelen deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve belediye meclis üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmede, ilçenin depreme dayanıklılık durumunu ve olası bir depreme karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi paylaşmıştı. Görüşmeler sırasında deprem konusunda da benzer özellikler taşıyan Nanao şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması önerisini dile getirmişti. Bu öneri doğrultusunda, Nanao Belediye Başkanı Yoshitaka Chatani ile çevrim içi bir toplantı yapıldı. Toplantıda, iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarının kurulması yönünde fikir birliğine varıldı.

"100.'üncü yıl onuruna önemli bir kardeşlik"

Nanao Belediye Başkanı Yoshitaka Chatani, toplantıda yaptığı açıklamada, "Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılında, pek çok açıdan benzerlik gösterdiğimiz Gemlik ile kardeş şehir olmak bizim için büyük bir gurur. Deprem konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi Gemlik ile paylaşarak dirençli şehirler oluşturma konusunda destek vermek istiyoruz. Ancak bu işbirliğimiz yalnızca depremle sınırlı kalmayacak; eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında da önemli projelere birlikte imza atmayı arzu ediyoruz" dedi.

"Her iki şehir için faydalı bir kardeşlik"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise  "Fiziksel yapısı, tarihi ve depremselliği ile Gemlik'e çok benzeyen Nanao şehrinin belediye başkanı ile doğum tarihlerimizin bile aynı olması güzel bir tesadüf. Bu kardeşlik, iki şehir arasında birçok alanda güçlü etkileşim sağlayacak ve her iki şehir için de faydalı sonuçlar doğuracaktır. Kardeşliğimizin her iki şehrin sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kardeş şehir olma konusu, Gemlik Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısında gündeme alınarak oy birliğiyle kabul edildi. İki şehir arasında kurulacak ilişkinin, depremsellik, dayanıklı şehirler oluşturma, kültürel ve sosyal işbirlikleri gibi pek çok alanda olumlu sonuçlar doğurması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi, Japon Nanao Şehri ile Kardeş Şehir Oluyor - Son Dakika

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