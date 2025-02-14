Gemlik Belediyesi Kaçak Yapı Yıkımını Hava Koşulları Nedeniyle Erteledi

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(BURSA) - Gemlik Belediyesi, Narlı bölgesindeki kaçak yapı yıkım işlemini bölgedeki olumsuz hava koşulları ve kapanan yollar nedeniyle 15 Mart'a erteledi.

Kaçak yapılarla mücadeleye devam eden Gemlik Belediyesi ekipleri, Narlı bölgesinde tespit edilen kaçak konteynerlerin yıkımı için harekete geçti. Ekipler, jandarmanın desteğiyle bölgeye ulaşmaya çalıştı ancak yüksek bölgede olumsuz hava koşulları ve kapanan yollar nedeniyle kaçak yapılara ulaşamadı. Ulaşımın tehlikeli hale gelmesiyle yıkım işlemi ertelendi.

Ekipler, kaçak yapı sahiplerine bilgilendirme yaparak, yıkımın 15 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirtti. Ekipler, vatandaşlara eşyalarını boşaltmaları ve konteyner yapılarını yerlerinden sökmeleri gerektiğini, aksi takdirde yıkımın yapılacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçe genelinde kaçak yapıların yıkılacağını, doğayı kirleten ve ekolojik hayatı tehlikeye atan tarımsal alanlardaki yapılara izin verilmeyeceğini dile getirdi.