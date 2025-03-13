Gemlik Belediyesi, Muratoba Köyü'nde Sulama Projelerini Geliştiriyor - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi, Muratoba Köyü'nde Sulama Projelerini Geliştiriyor

Gemlik Belediyesi, Muratoba Köyü Elmaçayırı mevkiinde gölet temizleme ve sulama hattı çalışmaları ile çiftçilere yeni su kaynakları sağlıyor. Saha incelemeleri muhtarlar ve BUSKİ yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

13.03.2025 10:31  Güncelleme: 11:19
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(BURSA) - Gemlik Belediyesi, Muratoba Köyü Elmaçayırı mevkiinde bulunan göletin temizlenmesi ve yaklaşık bir kilometrelik sulama hattının çekilmesi için çalışmalara devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Muratobalı çiftçilerin tankerle dolum yapabilmesi ve zeytinliklerin sulanması için yeni bir sulama kaynağı oluşturulması planlanıyor.

Gemlik'in Muratoba Köyü Elmaçayırı mevkiinde devam eden çalışmalara ilişkin saha incelemelerine Umurbey Muhtarı Ertuğrul Girenay, Muratoba Muhtarı Caner Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ İçme Suyu Planlama Şube Müdürü Özkan Akbulak, Gölet ve Sulama Şube Müdürü Mehmet Kocabıçak, Umurbey ve çevre köylerden sorumlu Mehmet Kurşun katıldı.

Yeniköy Muhtarı Murat Baransel ile Parmakbağlar mevkiinde bulunan sondaj suyunun Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama havuzuna aktarılması konusunda saha incelemesi yapıldı. Umurbey Muhtarı Ertuğrul Girenay ile Arpalık mevkiinde bulunan sondaj kuyusuna ilişkin bilgi alındı. Yetkililer, kuyunun durumu ve olası sulama desteği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkumla Barajı'nda da incelemeler gerçekleştirilerek, BUSKİ Gemlik Şube Müdürü Furkan Arabacı'ya muhtarların talep ve önerileri iletildi.

Yerel yönetimler, çiftçilerin ve vatandaşların suya erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi, Muratoba Köyü'nde Sulama Projelerini Geliştiriyor - Son Dakika

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