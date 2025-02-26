Gemlik Belediyesi'nden Yatağa Bağımlı Hastalara Ücretsiz Nakil Hizmeti

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(BURSA) - Gemlik Belediyesi, yatağa bağımlı hastalara nakil aracı ile ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Gemlik Belediyesi, sağlık alanındaki önemli hizmetlerinden hasta nakil aracı ile vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor. Hizmet kapsamında hastalar, Bursa'daki tüm hastanelere iki sağlık personeli eşliğinde ücretsiz olarak naklediliyor.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bir yılda yaklaşık 650 hastanın bu hizmetten faydalandığını belirterek, "Bu çalışma ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve Gemliklilerin sağlık ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutmaya devam edecek, sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0552 047 08 95 numaralı telefondan randevu alabilecek.