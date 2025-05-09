Gemlik Belediyespor U17, Çamlıcaspor'u 1-0 Mağlup Ederek Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

(BURSA) - Gemlik Belediyespor U17 takımı, Demirtaş Şehit Ömer Halisdemir Stadyumu'nda en yakın rakibi olan Çamlıcaspor'la karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen maçta, Gemlik Belediyespor 10 kişi kalmasına rağmen maçı 45. dakikada Melih Dağ'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçerek skoru belirledi. Gemlik Belediyespor, bu skorla şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Gemlik Belediyespor U17, Demirtaş Şehit Ömer Halisdemir Stadyumu'nda Çamlıcaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç, iki takımın da atak oyunu ile başladı. Gemlik Belediyespor, orta sahada kurduğu oyunla rakibini baskı altına aldı. Gemlik Belediyespor, kalesinde gördüğü ataklarda kalecisi Mustafa Emre Öztaş'ın gösterdiği etkili performansla adeta kalesinde devleşti. Gemlik Belediyespor, ilk yarının uzatmalarında bulduğu serbest vuruşta topun başına geçen Melih'in, topu ağlarla buluşturmasıyla skoru belirleyen golü attı.

Gemlik Belediyespor, en yakın rakibi olan Çamlıcaspor'la karşılaştığı maçta aldığı 3 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Gemlik Belediyespor Başkanı Mustafa Duran, maç sonu oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.