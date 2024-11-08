Gemlik'te Acil Müdahale Ekibi Yeni Araçlarla Hizmete Girdi

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(BURSA)- Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Acil Müdahale Ekibi" yeni araçlarıyla hizmete başladı. Kent içinde ve ara sokaklarda rahatça çalışabilecek iki atık toplama aracı, iki süpürge aracı ve hibe yoluyla ilçeye kazandırılan tanker ile çalışmalar hızlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, hizmete başlayan araçları Temizlik İşleri Müdürü Kadir Özkan ile inceledi. Gemlik'in 35 mahallesi ve bin 100 sokağıyla zorlu bir coğrafya olmasına rağmen güçlü bir ekiple temizlik işlerinin sürdüğünü dile getiren Başkan Deviren, özellikle koltuk, çekyat gibi büyük hacimli atıkların ekipler tarafından ücretsiz alındığını söyledi. Başkan Deviren, Acil Müdahale Ekibi ile 2025 yılında daha temiz bir Gemlik ortaya çıkacağını dile getirdi.

Gemlik Belediye Meclisi kararı ile koltuk, kanepe, yatak ve dolap gibi atıklar, ekipler tarafından ücretsiz alınıyor.