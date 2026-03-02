Gemlik Belediyesi, Alemdar Caddesi'nde Kaldırım Düzenleme Çalışmalarına Başladı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü ulaşım ve çevre düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye ekipleri, ilçenin önemli ulaşım akslarından Alemdar Caddesi'nde kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Balıkpazarı, Kayhan ve Halitpaşa mahallelerinin kesişim noktasında bulunan ve yoğun yaya ile araç trafiğine sahip Alemdar Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Düzenlemelerle birlikte mevcut kaldırımlar yenilenerek daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturulacak.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çalışmanın tamamlanmasıyla hem yaya güvenliğinin artırılcağını hem de yol düzeninin daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Deviren, Gemlik Belediyesi'nin kent estetiğini güçlendirmeye ve ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarının ilçe genelinde program dahilinde devam edeceğini ifade etti.